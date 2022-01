Les ateliers de bricolage pour tous maison du Projet Lille Catégories d’évènement: Lille

du jeudi 17 février au jeudi 3 mars à maison du Projet

Venez participer à la construction participative d’un banc/bac à fleurs pour le Jardin d’Objets du Faubourg de Béthune. Avec l’association SEED les jeudis 17 février et 3 mars de 13h30 à 17h00 Pour tous âges et tous niveaux. Inscriptions par mail : [contact@ongseed.fr](mailto:contact@ongseed.fr) ou par téléphone : 07 60 68 06 56

Construction participative d’un banc/bac à fleurs pour le Jardin d’Objets du Faubourg de Béthune maison du Projet 84-86 boulevrd de Metz 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T13:30:00 2022-02-17T17:00:00;2022-03-03T13:30:00 2022-03-03T17:00:00

