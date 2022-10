Les ateliers de bredla Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Les ateliers de bredla Munster, 30 novembre 2022, Munster. Les ateliers de bredla

22a rue de la République Munster Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster

2022-11-30 14:00:00 – 2022-11-30 15:00:00 Munster

Haut-Rhin Munster EUR Willy Fritsch vous apprend des recettes traditionnelles de nos terroirs. La dégustation se fait sur place. Plaisir des yeux et des papilles garantis en ces temps magiques de Noël gourmand! Un paquet de 400 grammes de bredla sera remis à chaque participant Activité réalisable à partir de 5 personnes et jusqu’à 8 personnes. Sur inscription à partir de 4 ans. Confectionnez et repartez avec un assortiment de 400g de bredlas. A partir de 4 ans. Sur réservation (mini 5 personnes, max 20 personnes). Possibilité d’atelier sur demande à partir de 5 personnes. +33 3 89 77 29 66 Munster

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse 22a rue de la République Munster Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Les ateliers de bredla Munster 2022-11-30 was last modified: by Les ateliers de bredla Munster Munster 30 novembre 2022 22a rue de la République Munster Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin