Les ateliers de Babette 203, rue des écoles Bibliothèque « L'Escale des livres » Bénesse-Maremne Landes

2023-01-28 – 2023-01-28

Landes EUR Pour les enfants à partir de 6 ans.

Atelier créatif pour fabriquer de petites poupées guatémaltèques pour faire s’envoler les petits soucis pendant la nuit… Viens fabriquer une poupée « quitapenas » à glisser sous l’oreiller… Escale des Livres

