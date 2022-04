Les ateliers de 15h: Plancton, voir l’invisible, 9 juillet 2022, .

Les ateliers de 15h: Plancton, voir l’invisible

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-09 17:00:00

Dans le cadre de l’exposition « Plancton », venez découvrir l’invisible. De sa place dans la nature, jusqu’à notre assiette, le planton est un maillon indispensable à la vie. Observons les planctons de l’Estuaire de l’Orne pour apprendre à mieux les connaitre.

-Mardi : Fabriquons notre filtre à plancton. Atelier de fabrication et d’observation. (Dès 6 ans)

-Jeudi: Jouons avec le plancton. Le plancton ça se joue, ça se goute, ça s’observe et ça se barbouille.

Tout public (dès 6 ans)

-Samedi (juillet et août) / Dimanche (vacances Toussaint) : A la pêche aux planctons. Les bottes aux pieds, découvrons le contenu d’une goutte d’eau. C’est tout un monde !

Tout public (dès 6 ans)

(2km-2h) – Niveau 1

