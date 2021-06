MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Donné à la réservation Merville-Franceville-Plage Les ateliers de 15h – Landart à la plage Donné à la réservation MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Catégorie d’évènement: Merville-Franceville-Plage

Les ateliers de 15h – Landart à la plage Donné à la réservation, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE. Les ateliers de 15h – Landart à la plage

du jeudi 8 juillet au jeudi 4 novembre à Donné à la réservation

Dans le cadre de l’exposition « Art effet mer », laissez-vous emporter dans des univers artistiques surprenants. Découvertes, jeux et créations seront au rendez-vous. (Sur place/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Art effet mer », laissez-vous emporter dans des univers artistiques surprenants. Découvertes, jeux et créations seront au rendez-vous. (Sur place/2h) – Niveau 1 Donné à la réservation 14810,MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-15T17:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-12T17:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-10-28T17:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Merville-Franceville-Plage Étiquettes évènement : Autres Lieu Donné à la réservation Adresse 14810,MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Ville MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE lieuville Donné à la réservation MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE