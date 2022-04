Les ateliers d’Avril pour les 7/12 ans Musée de l’Hospice Comtesse, 13 avril 2022, Lille.

Musée de l’Hospice Comtesse, le mercredi 13 avril à 14:30

### **Mode & portrait** **Mercredi 13 avril à 14h30 et à 16h** Une visite-atelier dans les salles du musée avec pour thème, le portrait sous toutes ses faces. Une exploration en tête-à-tête avec les visages peints ou sculptés du musée. Les jeunes visiteurs s’inspirent de ses rencontres pour réaliser, en atelier, un portrait accessoirisé. ### **Architecture de papier** **Mercredi 20 avril à 14h30 et à 16h** Une visite-atelier dans les salles du musée avec, pour thème, la ville et son architecture sous tous ses angles. Les jeunes visiteurs, carnet de croquis en main, découvrent les façades de la cour d’honneur du musée et les édifices représentées dans les peintures exposées. En s’inspirant des modèles “croqués” pendant le parcours, les enfants, en atelier, composent par un jeu de découpage et de collage, un décor miniature d’architectures en papier. Pour les 7/12 ans Sur réservation, dans la limite des places disponibles, au 03.28.36.84.01 ou sur [mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr) Durée : 1h30 Tarif : 5€

Petits ateliers nomades au cœur du musée pour rêver et créer devant les œuvres du musée

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



