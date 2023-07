L’Art aux Bains Douches Les Ateliers d’Arts Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

L’Art aux Bains Douches Samedi 16 septembre, 10h00 Les Ateliers d’Arts Entrée libre

Construits en 1932 au 5 ter avenue du Bac, les Bains-douches connaissent ensuite plusieurs vies. Ils accueillent depuis 1985 les Ateliers d’Art de Saint-Maur et deviennent un lieu culturel, convivial et intergénérationnel de découverte et de perfectionnement de la pratique de la musique et des arts plastiques. Soutenue par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’association accueille 1 000 élèves au sein de plusieurs ateliers artistiques et dispose également d’une salle d’exposition de 250 m2.

Venez découvrir le samedi 16 septembre non seulement les anciens Bains-douches mais participez également à un atelier d’Arts plastiques animé par les professeurs de l’association : dessin, peinture, sculpture, modelage, taille sur pierre, lithographie, gravure, photographie…

Le programme détaillé est disponible en ligne sur <ateliers-art-saint-maur.fr>

Les Ateliers d’Arts 5 ter avenue du Bac Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France 01 42 83 41 42 https://www.ateliers-art-saintmaur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.ateliers-art-saint-maur.fr »}] Installés dans les anciens Bains-Douches de la ville, les Ateliers d’Arts permettent à plus de 1000 élèves de s’initier aux arts graphiques et à la musique.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

