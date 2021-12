Sète Médiathèque Mitterrand Hérault, Sète Les ateliers d’arts plastiques de Delphine Médiathèque Mitterrand Sète Catégories d’évènement: Hérault

Médiathèque Mitterrand, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

Ces ateliers ont pour but de créer un moment ludique de découvertes pluridisciplinaires par la pratique des Arts plastiques. La médiathèque offrant un matériel formidable de découvertes, de développement des curiosités, je propose à chaque atelier (avec l’aide d’une bibliothécaire) une bibliographie, filmographie, liée au sujet proposé dont l’enfant pourra emporter la trace papier. Chaque atelier permettra aux enfants de repartir avec une création personnelle qu’il aura élaborée durant la séance. L’objectif étant le renforcement de l’imaginaire, l’ouverture aux autres et à la culture et, évidement, l’apprentissage par l’élaboration d’une idée et la réalisation en fonction d’un projet (répondre aux contraintes : sujet, temps, matériel,consigne…).

Sur inscription

