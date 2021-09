Paris Parc de Belleville île de France, Paris Les Ateliers d’Artistes de Belleville Parc de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Ateliers d'Artistes de Belleville Parc de Belleville, 2 octobre 2021, Paris.

de 20h à 0h

gratuit

Constellation – Sculpture / Installation / Exposition Les Ateliers d'Artistes de Belleville présentent leur Constellation, un parcours d'œuvres, d'installations et de performances formulé le long d'un axe majeur du parc de Belleville, le passage Julien Lacroix, qui relie la rue des Couronnes à la rue Piat. Au centre de cet ensemble d'une douzaine de projets artistiques, une grande installation collective se déploiera sous les tunnels végétaux : cette voûte céleste, constituée des propositions d'une cinquantaine de plasticien(ne)s, créera un flux lumineux, intime et hypnotique, s'ouvrant au passage du public. Le projet Constellation fait écho au maillage riche et varié d'artistes et de collectifs de plasticiens qui constituent les Ateliers d'Artistes de Belleville et fondent son identité.

