Portes Ouvertes des ateliers d’art du Château de Lanoux 1 et 2 avril les ateliers d’art

Osez pousser la porte de l’atelier, et entrez dans l’univers coloré de DIDI BHATI.

Sublimer le quotidien,

c’est exactement ce à quoi s’attèle Fanny TAMBURELLO au sein de son atelier DIDI BHATI depuis 2007.

Tout au long de ces deux journées consacrées au Métiers d’art, l’atelier vous ouvre ses portes en continue de 10h à 18h.

Après la visite guidée de l’espace de création et de couture, vous partirez à la découverte des matières qui sont utilisées, des outils qui soutiennent la main experte et sensible de la couturière.

Une approche personnalisée et sensible vous sera offerte sur ce temps-là.

Comment une pièce « couture » , un vêtement fait à vos mesures peut sublimer votre quotidien?

Si vous ne le savez pas encore, vous le découvrirez en passant la porte de l’atelier DIDI BHATI.

Une exposition permanente des créations actuelles sera visible et accessible par tous et toutes.

Des créations uniques et intemporelles pour les femmes (manteaux, robes, jupes, pulls et accessoires…) comme pour les hommes (vestes, chemises, dessous…)

Sublimez votre quotidien , gràce à sa patte créative originale, son style épuré et coloré ou la confection sur-mesure à la portée de tous.

Petit détour sur le parcours de Fanny TAMBURELLO:

Elle se plait à travailler les matières textiles naturelles sous toutes leurs formes, telles que la laine tissée, feutrée ou bouillie, la soie, le lin, le coton, uni, imprimé ou tissé, le chanvre… la plupart des matières proviennent de collections haute couture passées; autant vous dire que la qualité est au rdv.

Fanny porte une très grande attention tant à la sélection des matières premières utilisées et aux finitions de chacune de ses pièces, autant qu’ aux modèles originaux qu’elle propose en créant ses propres patrons.

Savoir-faire et qualité sont au service de la confection sur mesure et de la création pour hommes et femmes chez DIDI BHATI .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Les ateliers d’art du Chateau de Lanoux