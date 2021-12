Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Les ateliers d’Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les ateliers d’Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric, 12 janvier 2022, Albi. Les ateliers d’Armelle Caron

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 12 janvier 2022 à 15:00

**D’après la liste des vents et des mers** Inventez-vous un monde et créez une cartographie de celui-ci. _Public familial à partir de 8 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

En partenariat avec le centre d’art contemporain Le Lait Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T15:00:00 2022-01-12T17:00:00

