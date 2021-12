Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Les ateliers d’Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les ateliers d’Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric, 8 janvier 2022, Albi. Les ateliers d’Armelle Caron

du samedi 8 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022 à Médiathèque Pierre-Amalric

**D’après le dessin de la Mappa mundi** Armelle vous propose de vous approprier le dessin de ce monde en coloriant la Mappa mundi, en inventant les reliefs et les cités, et en nommant les pays, les mers et les villes. _Public familial à partir de 8 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

En partenariat avec le centre d’art contemporain Le Lait Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T10:30:00 2022-01-08T12:30:00;2022-01-15T10:30:00 2022-01-15T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi