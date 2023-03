Découverte du travail du métal Les Ateliers d’Argenteuil Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

Découverte du travail du métal Les Ateliers d’Argenteuil, 1 avril 2023, Argenteuil. Découverte du travail du métal 1 et 2 avril Les Ateliers d’Argenteuil Venez nombreux !

A partir de 11h, les portes de mon extraordinaire atelier de 300 m2 seront ouvertes à tous pour vous accueillir, répondre à toutes vos questions, vous pourrez m’observer, mais aussi vous initier au travail du métal de 11h à 18h.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir mon travail : sculptures, mobiliers, objets de décoration, luminaires … Chaque œuvre sera en vente au prix atelier. De quoi vous donner des idées de décoration.

Je propose aussi des stages et des formations pour les plus curieux. Les Ateliers d’Argenteuil 14 rue de la procession 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesateliersdargenteuil.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 soudure métal Woody

