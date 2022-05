Les ateliers d’Aquarev Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: 22600

Loudéac 22600 Chaque mercredi, du 20 juillet au 24 août, des animations gratuites sont organisées dans le cadre idyllique d’Aquarev, sous le tipi. Le thème « les 5 sens » sert de fil conducteur.

Dans le cadre de « Partir en livre », atelier créatif avec l'illustrateur Charles Dutertre, par la Médiathèque de Loudéac.

Dans le cadre de « Partir en livre », atelier créatif avec l'illustrateur Charles Dutertre, par la Médiathèque de Loudéac.

