Les ateliers d’Aquarev Les multiples produits de la ruche Loudéac, 11 août 2021, Loudéac.

Les ateliers d’Aquarev Les multiples produits de la ruche 2021-08-11 – 2021-08-11

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Venez profiter du parc de loisirs Aquarev et participez en famille aux ateliers et animations gratuits, pour petits et grands, proposés par la Médiathèque de Loudéac, des intervenants du territoire ou des commerçants du centre-ville, sur le thème du « zéro déchet ».

Les multiples produits de la ruche (extraction de miel), avec » Les Butineuses du Pays de Loudia » en charge du rucher d’Aquarev. RDV à 15h30.

+33 2 96 66 85 00 http://www.ville-loudeac.fr/

Venez profiter du parc de loisirs Aquarev et participez en famille aux ateliers et animations gratuits, pour petits et grands, proposés par la Médiathèque de Loudéac, des intervenants du territoire ou des commerçants du centre-ville, sur le thème du « zéro déchet ».

Les multiples produits de la ruche (extraction de miel), avec » Les Butineuses du Pays de Loudia » en charge du rucher d’Aquarev. RDV à 15h30.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de tourisme Loudéac Communauté