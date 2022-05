Les ateliers d’Aquarev

Les ateliers d’Aquarev, 17 août 2022, . Les ateliers d’Aquarev

2022-08-17 – 2022-08-17 Chaque mercredi, du 20 juillet au 24 août, des animations gratuites sont organisées dans le cadre idyllique d’Aquarev, sous le tipi. Le thème « les 5 sens » sert de fil conducteur.

Atelier animé par Marie-France Loré et Andrée Maingueneau par l’Association Amicale des employés municipaux. Chaque mercredi, du 20 juillet au 24 août, des animations gratuites sont organisées dans le cadre idyllique d’Aquarev, sous le tipi. Le thème « les 5 sens » sert de fil conducteur.

Atelier animé par Marie-France Loré et Andrée Maingueneau par l’Association Amicale des employés municipaux. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville