Atelier nature par Edwige Renaud, de l’association Identi’Terre, animatrice-nature et guide en sylvothérapie. Chaque mercredi, du 20 juillet au 24 août, des animations gratuites sont organisées dans le cadre idyllique d’Aquarev, sous le tipi. Le thème « les 5 sens » sert de fil conducteur.

