LES ATELIERS D’AMBRUSSUM PENATES ET TETES DE LARES OU LA MYTHOLOGIE DES MAISONS ROMAINES Villetelle, mardi 16 avril 2024.

À l’occasion des vacances d’avril, les Lares, Pénates et autres génies protecteurs s’invitent à Ambrussum.

Du 09 au 12 avril et du 16 au 19 avril 2024

10h30-12h30

Mais qui sont ces divinités qui étaient quotidiennement vénérées et qui, à notre époque, sont bien moins connues que Vénus ou Jupiter ?

Lors de cet atelier, le public sera amené à découvrir les divinités du quotidien des Romains et Gallo-romains, leurs rôles concernant le bien-être du foyer et les manières de les honorer.

Et, suite à la découverte de différents cultes domestiques, les participants pourront fabriquer de quoi protéger leur demeure en confectionnant leur autel en argile et en préparant de l’encens.

5€ par participant

Atelier tout public adultes et enfants à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire 04.67.02.22.33 / ambrussum@paysdelunel.fr 5 5 EUR.

Villetelle 34400 Hérault Occitanie ambrussum@paysdelunel.fr

