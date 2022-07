Les Ateliers Culinaires de l’été, 15 juillet 2022, .

2022-07-15 18:30:00 – 2022-09-02 20:30:00

Vous allez prendre du galon en cuisine. Le temps d’un atelier de 2 heures, le Chef de La Bergerie Yves Rocher vous initie aux subtilités et aux plaisirs d’une cuisine 100% végétale, locavore et tellement créative! Techniques, matériel, savoir-faire, trucs et astuces… Du potager à la cuisine, de la cuisisne à l’assiette : votre chemin est tout tracé.

Tous les vendredis de l’été à 18h30. Durée : 2h. Payant.

Adultes/enfants à partir de 7 ans : 65€ – Activités grand public : familles, enfants.

