Institut français de Jordanie, le lundi 22 mars à 13:00

Pour la fête de la Francophonie, l’Ambassade de France et l’Institut Français organisent un atelier de cuisine avec le chocolatier et pâtissier Dopamine. Au menu : – Tarte au chocolat – Crème vanille pâtissière Co host : Dopamine

Nombre de participants maximum : 10 Durée : 2 heures / gratuit Inscription par mail : assistcult@ifjordan.com Stricte application des mesures sanitaires avec port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale.

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine française Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

