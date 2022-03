Les Ateliers Culinaires de la Francophonie – Cuisine Française Haya Cultural Center Amman Catégories d’évènement: Amman

Les Ateliers Culinaires de la Francophonie – Cuisine Française Haya Cultural Center, 26 mars 2022, Amman. Les Ateliers Culinaires de la Francophonie – Cuisine Française

Haya Cultural Center, le samedi 26 mars à 10:00

Samedi 26 mars 2022, à la Cuisine du Haya Cultural Center (Shmeisani)M. Hubert MALIDOR, Chef de la Résidence de France, animera l’atelier culinaire français à l’ occasion du mois de la Francophonie 2022. Au menu, la recette « crêpes farcies aux champignons gratinées » sera préparée avec les participants puis suivie d’une dégustation. Des crêpes sucrées seront également préparées pendant le même atelier. Ce cours de cuisine aura lieu de 10h à midi. Ouvert à tou.t.e.s et gratuit, les places sont limités à 10 participants.

Entrée sur inscriptions, nombre de participants limité à 10 personnes

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00

