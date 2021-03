Amman Institut français de Jordanie Amman Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine belge Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine belge Institut français de Jordanie, 30 mars 2021-30 mars 2021, Amman. Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine belge

Institut français de Jordanie, le mardi 30 mars à 13:00

Pour la fête de la Francophonie, l’Ambassade de Belgique organise un atelier de cuisine avec le chef belge Vincent Thibau. Au menu, 3 spécialités belges : – Asperges à la flamande – Agneau rôti à la crème d’oignon, jeunes carottes et gaufre salée belge – Sorbet de cacao aux poires et une tuile de sésame **lieu :** Hôtel intercontinental, Amman, Jordanie

Nombre de participants maximum : 10 Durée : 1 à 2 heures / gratuit Inscription par mail : Jessica.Bastshone@diplobel.fed.be Stricte application des mesures sanitaires avec port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale.

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine belge Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T13:00:00 2021-03-30T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amman Autres Lieu Institut français de Jordanie Adresse Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Ville Amman