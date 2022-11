Les ateliers créatifs : pigments

Les ateliers créatifs : pigments, 17 décembre 2022, . Les ateliers créatifs : pigments



2022-12-17 – 2022-12-17 Un atelier créatif selon Karine :

» C’est Un embarquement pour un voyage artistique autour d’une technique picturale à explorer pour chaque atelier.

Un apport pédagogique et technique des bases avec un accompagnement adapté, couplé avec une invitation à l’expérimentation ludique et sensorielle des matériaux artistiques !

Nul besoin d’être expert en la matière, juste avoir envie d’oser l’aventure créative ! » Pique-nique tiré du sac. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville