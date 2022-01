Les ateliers créatifs famille – Site archéologique de la Graufesenque Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Les ateliers créatifs famille – Site archéologique de la Graufesenque Millau Millau, 13 avril 2022, MillauMillau. Les ateliers créatifs famille – Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau Millau

2022-04-13 – 2022-04-13

Millau Aveyron Avenue Louis Balsan Millau Aveyron Millau de 10h à 12h

Enfant de 5 ans à 12 ans + adulte accompagnateur Sur réservation Tarif : 6.50 € Mercredi 13 avril 2022 – Petit potier

Venez façonner ensemble une céramique en argile inspirée des créations gallo romaines. Mercredi 20 avril 2022 – Je t’écris l’Antiquité

Écrire sur de l’argile ! Graver son texte dans un alphabet mystérieux, la cursive latine, comme les potiers d’il y a 2000 ans ! Mercredi 27 avril 2022 – L’atelier du céramologue

Enquête à partir d’un tesson de poterie original : à l’image des archéologues, chacun cherchera à quel pot il appartient avant de le dater et d’en faire une esquisse. Mercredi 4 mai 2022 – Mosaïque antique

Après avoir observé une mosaïque retrouvée tout près du site, chacun pourra composer sa propre création. Un travail de patience à réaliser en équipe ! Après une visite guidée du site archéologique, un médiateur vous propose d’explorer votre créativité en famille. graufesenque@orange.fr +33 5 65 60 11 37 http://www.graufesenque.com/ de 10h à 12h

Enfant de 5 ans à 12 ans + adulte accompagnateur Sur réservation Tarif : 6.50 € Mercredi 13 avril 2022 – Petit potier

Venez façonner ensemble une céramique en argile inspirée des créations gallo romaines. Mercredi 20 avril 2022 – Je t’écris l’Antiquité

Écrire sur de l’argile ! Graver son texte dans un alphabet mystérieux, la cursive latine, comme les potiers d’il y a 2000 ans ! Mercredi 27 avril 2022 – L’atelier du céramologue

Enquête à partir d’un tesson de poterie original : à l’image des archéologues, chacun cherchera à quel pot il appartient avant de le dater et d’en faire une esquisse. Mercredi 4 mai 2022 – Mosaïque antique

Après avoir observé une mosaïque retrouvée tout près du site, chacun pourra composer sa propre création. Un travail de patience à réaliser en équipe ! Musée de Millau Grands Causses

Avenue Louis Balsan Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Avenue Louis Balsan Ville MillauMillau lieuville Avenue Louis Balsan Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Les ateliers créatifs famille – Site archéologique de la Graufesenque Millau Millau 2022-04-13 was last modified: by Les ateliers créatifs famille – Site archéologique de la Graufesenque Millau Millau Millau Millau 13 avril 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron