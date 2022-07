Les ateliers créatifs du Croco Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Les ateliers créatifs du Croco Val-de-Scie, 12 juillet 2022, Val-de-Scie. Les ateliers créatifs du Croco

6 Place de la république Oh Croco Val-de-Scie Seine-Maritime Oh Croco 6 Place de la république

2022-07-12 – 2022-07-28

Oh Croco 6 Place de la république

Val-de-Scie

Seine-Maritime Oh Croco vous propose de passer le temps cet été avec plusieurs ateliers créatifs pour vos enfants. Retrouvez le programme ci-dessus !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum. Oh Croco vous propose de passer le temps cet été avec plusieurs ateliers créatifs pour vos enfants. Retrouvez le programme ci-dessus !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum. Oh Croco vous propose de passer le temps cet été avec plusieurs ateliers créatifs pour vos enfants. Retrouvez le programme ci-dessus !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum. Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Val-de-Scie Seine-Maritime Oh Croco 6 Place de la république Ville Val-de-Scie lieuville Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Les ateliers créatifs du Croco Val-de-Scie 2022-07-12 was last modified: by Les ateliers créatifs du Croco Val-de-Scie Val-de-Scie 12 juillet 2022 6 Place de la république Oh Croco Val-de-Scie Seine-Maritime

Val-de-Scie Seine-Maritime