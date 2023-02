Les ateliers créatifs du Croco Oh Croco Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Les ateliers créatifs du Croco Oh Croco, 15 mars 2023, Val-de-Scie Val-de-Scie. Les ateliers créatifs du Croco 6 Place de la république Oh Croco Val-de-Scie Seine-Maritime Oh Croco 6 Place de la république

2023-03-15 15:30:00 – 2023-03-15 17:00:00

4 enfants minimum et 8 enfants maximum. Pour ce mercredi 15 mars, création de guirlande fleurs au programme ! (4-6 ans) Oh Croco propose plusieurs ateliers pour vos enfants. Retrouvez le programme ici !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum. Pour ce mercredi 15 mars, création de guirlande fleurs au programme ! (4-6 ans) croco76@orange.fr +33 2 32 19 88 03 Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie

