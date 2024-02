Les Ateliers Créatifs des 2 & 3 Mars 2024 Salle d’Armenonville Armenonville, samedi 2 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-02 14:00

Fin : 2024-03-03 17:00

Je vous propose 2 après-midis créatifs autour de la couture.

*Samedi : atelier couture emballages éco-responsables.

*Dimanche : atelier découverte broderie SASHIKO pour embellir vos créations 2 et 3 mars 1

https://bit.ly/49qDzuQ

*Samedi, venez réaliser vos pochons textiles pour emballer vos futurs cadeaux ou ranger tous vos précieux trésors.

*Dimanche, découvrez la broderie SASHIKO pour embellir vos tissus. Pratiquez sur les pochons réalisés la veille ou sur de futures créations à venir.

Aucune notion de couture nécessaire, venez avec votre envie !

Salle d’Armenonville 8 rue de l’église, 28320 Bailleau-Armenonville Armenonville 28320 Eure-et-Loir