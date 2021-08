Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Les ateliers créatifs de Val et Romain Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Les ateliers créatifs de Val et Romain Villarodin-Bourget, 16 août 2021, Villarodin-Bourget. Les ateliers créatifs de Val et Romain 2021-08-16 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-31 16:30:00 16:30:00 Maison de la Norma Maison de La Norma

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Venez dévoiler vos talents d’artistes avec l’équipe d’animation. Activité surprise. Matériel fourni. +33 4 79 05 99 16 dernière mise à jour : 2021-08-10 par

+33 4 79 05 99 16