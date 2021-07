LES ATELIERS CREATIFS DE L’ETE 2021 – ARCHEOLOGIE ET ARTISANAT ANCIENS AVEC INGENIOSUS Saint-Clément-de-Rivière, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Clément-de-Rivière.

LES ATELIERS CREATIFS DE L’ETE 2021 – ARCHEOLOGIE ET ARTISANAT ANCIENS AVEC INGENIOSUS 2021-07-06 14:30:00 – 2021-07-06 16:00:00

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière

Vous êtes curieux ?

En compagnie d’archéologues, voyagez à travers l’Histoire en mêlant découvertes historiques et pratique d’artisanats anciens.

Adultes comme enfants, réalisez un artefact avec les techniques et matériaux qu’utilisaient nos ancêtres et repartez avec votre création originale d’inspiration historique !

Les thèmes des ateliers varient, vous pourrez par exemple découvrir les plus anciens jeux de société du monde et fabriquer votre exemplaire, déchiffrer les premières écritures et réaliser votre tablette cunéiforme ou encore explorer l’art préhistorique et façonner votre propre « Vénus » paléolithique !

Horaire : 14h30- 16h

Durée : 1h30

Participants : 10 personnes maximum

Dés 8 ans

Tarif : 25 euros/personne

Réservation obligatoire

+33 4 48 20 05 28

