Bellême Bellême Bellême, Orne Les ateliers créatifs – Bellême Noel Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Les ateliers créatifs – Bellême Noel Bellême, 4 décembre 2021, Bellême. Les ateliers créatifs – Bellême Noel Place de la République Bellême Bellême

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Place de la République Bellême

Bellême Orne Ateliers créatifs manuels pour les enfants Samedi 04 et dimanche 05 décembre de 14 à 18h00

Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14 à 18h00 Animations en intérieur : masque et pass sanitaire demandé Ateliers créatifs manuels pour les enfants Samedi 04 et dimanche 05 décembre de 14 à 18h00

Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14 à 18h00 Animations en intérieur : masque et pass sanitaire demandé +33 2 33 85 31 00 https://villedebelleme.fr/ Ateliers créatifs manuels pour les enfants Samedi 04 et dimanche 05 décembre de 14 à 18h00

Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14 à 18h00 Animations en intérieur : masque et pass sanitaire demandé Place de la République Bellême Bellême

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse Place de la République Bellême Ville Bellême lieuville Place de la République Bellême Bellême