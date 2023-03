Les ateliers couture d’Anastasie pour adultes et enfants à partir de 8 ans Au Café O’Bar à Thym Louzy Catégories d’Évènement: 79100

79100 EUR 27 Venez découvrir et vous initier à la couture lors des ateliers qui vous sont proposés chaque mois sur la commune de Louzy. Plus d’une quarantaine de projets vous seront proposés en fonction de votre niveau (débutant, initié ou expérimenté). Tout le matériel et les fournitures seront à votre disposition et inclus dans le prix de l’atelier. Vous pourrez découvrir le charme des anciennes machines à coudre allant des années 50 à 80 ou emporter votre propre machine.

Atelier accessible aux adultes, ados et enfants à partir de 8 ans.

Sur Inscription. 3 personnes maximum Débutant, initié ou confirmé, venez confectionner un projet au choix avec les ateliers couture d’Anastasie et découvrez le charme des anciennes machines à coudre allant des années 50 à 80. +33 6 73 99 60 59 Les ateliers couture d’Anastasie Anastasie GILLES

