EUR 27 Les Ateliers Couture d’Anastasie vous propose de confectionner un projet accessible selon votre connaissance et votre niveau en couture lors d’un atelier de 2h30. De la pochette au sac bandoulière en passant par le coussin ou l’étui à brosse à dent, chaque projet sera fabriqué sur des machines à coudre “vintage” allant des années 40 à 80.

Pour les plus aguérris, possibilité de confectionner des projets personnalisés (vêtements ou accessoires).

Atelier accessible aux adultes, ados et enfants à partir de 8 ans de tous niveaux (débutant, initié ou confirmé).

Les fournitures sont comprises et des machines à coudre “vintage” seront à votre disposition.

Sur Inscription.

3 ateliers : de 9h30 à 12h ; 14h à 16h et 17h à 19h30

Débutant, initié ou confirmé, venez confectionner un projet au choix ou un projet personnel avec les ateliers couture d’Anastasie.

