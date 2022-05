Les Ateliers chez La Voisine Buros Buros Catégories d’évènement: Buros

Les Ateliers chez La Voisine Bar culturel La Voisine 7 route de Morlaàs Buros

2022-05-21

Buros Pyrénées-Atlantiques EUR 67 67 Stage d'initiation au théâtre, toute la journée avec amateurs d'art.

Pour adultes et ado.

Petit déj et repas compris.

Pour adultes et ado.

Petit déj et repas compris. Stage d’initiation au théâtre, toute la journée avec amateurs d’art.

Pour adultes et ado.

Petit déj et repas compris. +33 6 76 15 58 42 Stage d’initiation au théâtre, toute la journée avec amateurs d’art.

Pour adultes et ado.

+33 6 76 15 58 42

Bar culturel La Voisine 7 route de Morlaàs Buros

