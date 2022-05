Les Ateliers chez La Voisine Buros Buros Catégories d’évènement: Buros

Pyrénées-Atlantiques

Les Ateliers chez La Voisine Buros, 18 mai 2022, Buros. Les Ateliers chez La Voisine Bar culturel La Voisine 7 route de Morlaàs Buros

2022-05-18 – 2022-05-18 Bar culturel La Voisine 7 route de Morlaàs

Buros Pyrénées-Atlantiques Buros EUR 35 35 Ateliers fleures fraiches.

Créer votre propre bouquet pour la fête des mères !

Animé par Mademoiselle Fleurs. 1 boisson chaude inclus. Bar La Voisine

Bar culturel La Voisine 7 route de Morlaàs Buros

