Les ateliers « carte » d’Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Albi.

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron

le samedi 18 septembre à Médiathèque Pierre-Amalric

Ranger les villes, les redessiner, les dérouler différemment… : plongez dans l’univers artistique d’Armelle Caron, en faisant parler les cartes ! **Séance de 10h30 : « Carte mémoire »** Redessinez la carte de votre ville (Albi ou autre), selon votre vision personnelle ou collective. **Séance de 15h : « Villes rangées »** Découpez le plan d’Albi (ou autre) dans des papiers colorés, proposez un ordonnancement nouveau. Diplômée en 2004, de l’école supérieure d’art d’Avignon, Armelle Caron est une artiste plasticienne qui a voyagé de pays en pays durant son enfance et qui a tenu de nombreuses résidences d’artiste sur tous les continents. Artiste de l’itinérance et du voyage, elle entretient ce rapport à l’espace et aux villes, ainsi qu’à l’ailleurs géographique, en dirigeant une partie de son oeuvre autour du travail des cartes et des plans. Plus d’infos sur son site : [[http://www.armellecaron.fr](http://www.armellecaron.fr)](http://www.armellecaron.fr) En partenariat avec le centre d’art contemporain Le Lait. _Tout public à partir de 8 ans, seul ou en groupe._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._ _Après une année marquée par la fermeture de la plupart des établissements patrimoniaux partout en France et en Europe, les Journées européennes du patrimoine célèbreront la réouverture de ceux-ci. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Atelier animé par Armelle Caron, artiste plasticienne, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00