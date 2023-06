Visite guidée : les coulisses de Bohin Les ateliers Bohin Saint-Sulpice-sur-Risle, 16 septembre 2023, Saint-Sulpice-sur-Risle.

Visite guidée : les coulisses de Bohin Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Les ateliers Bohin 21€, 16€ <18 ans (tarifs incluant le parcours habituel de visite), dès 14 ans, chaussures fermées et plates obligatoires.

Suivez la Directrice Générale de l’entreprise dans les coulisses de Bohin France ! Découvrez les machines en dehors du parcours de visite, le charme de l’architecture de nos lieux de stockage ainsi que des endroits que vous n’avez jamais vus. Profitez de cette occasion unique d’avoir une conversation autour de l’entreprise, son histoire, son actualité et son avenir.

Les ateliers Bohin 1 le bourg, 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle 61300 Orne Normandie 02 33 24 89 38 http://www.bohin.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 24 89 38 »}, {« type »: « email », « value »: « visite@bohin.fr »}] À la recherche d’une expérience unique et insolite ? Découvrez une fabrication originale grâce aux salariés de la dernière usine d’aiguilles et d’épingles, toujours en activité ! Au bord de la Risle, Bohin France perpétue la tradition épinglière et aiguillière de sa région depuis 182 ans. Vitrine du savoir-faire français et riche d’une histoire passionnante, elle ouvre ses portes au grand public. Sur 2000 m², parcourez les ateliers en fonctionnement de Bohin France où, juste devant vos yeux, les ouvriers donnent naissance à l’aiguille à coudre, l’épingle à tête de verre et l’épingle de sûreté. Un savoir-faire ancestral réalisé sur des machines anciennes et performantes, où l’humain a un rôle primordial. La visite d’usine se poursuit par un surprenant musée contemporain à la mise en scène originale (petite métallurgie, histoire locale et piquante, métiers de l’aiguille, artistes d’exception, publicités BOHIN, fondateur atypique…). Les métiers et les passions s’y confondent : Haute-Couture, patchwork, broderie, dentelle… Grande boutique. Programme d’activités (et livrets de jeux pour les enfants).

