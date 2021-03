Créteil Collège Plaisance Créteil, Val-de-Marne Les ateliers BD du collège Plaisance Collège Plaisance Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Le collège Plaisance de Créteil propose à ses élèves un atelier de BD, avec édition d’un album tous les ans ! L’année dernière le thème était la préservation de l’environnement, avec « 60° SUD, Un sanctuaire en danger ». Très bel album.

Cette année nous travaillons sur le thème de la déportation, avec une histoire qui se déroule en partie au camp de Buchenwald. Sujet difficile, avec des jeunes dessinateurs qui s’accrochent ! Les BD sont visibles ici :

[[https://michaelperonard.com/ATELIERS-BD](https://michaelperonard.com/ATELIERS-BD)](https://michaelperonard.com/ATELIERS-BD)

