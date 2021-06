Les ateliers Bains d’huile, ouverture exceptionnelle 18 Rue de l’Oratoire 63000 Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Les ateliers Bains d’huile, ouverture exceptionnelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 18 Rue de l’Oratoire 63000 Clermont-Ferrand

Les ateliers-logements Bains d’huile ont été créés par la Ville de Clermont-Ferrand en 2014 et disposent chacun d’une partie habitation et d’une partie atelier. Ces ateliers-logements ont vocation à offrir aux artistes en voie de professionnalisation, et ne bénéficiant pas déjà d’un espace de travail, un cadre leur permettant de conduire leurs recherches dans un contexte économique et matériel propice. Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00 18 rue de l’Oratoire.

Entrée libre

