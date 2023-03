Ouverture de l’atelier LYE Paris / Concerts acoustiques et apéritif dinatoire LES ATELIERS B, 27 mars 2023, Bagnolet.

Ouverture de l’atelier LYE Paris / Concerts acoustiques et apéritif dinatoire 27 mars – 2 avril LES ATELIERS B

Porte ouverte de l’atelier en accès libre de 10h30 à 18h du 27 mars au 2 avril 2023.

Visite possible du lieu de fabrication de la marque de bijoux fantaisie LYE Paris. Vente de bijoux au public ; démonstration et fabrication. Deux Concerts acoustiques seront organisés les vendredi 31 mars et samedi 1er avril à partir de 18H et jusqu’à 22H.

Nous servirons un apéritif accompagné d’un Mezze à partir de 18h.

La participation est libre pour les musiciens et pour le cuisinier.

Ancien atelier de fabrication de sacs et accessoires en cuir, le lieu présente un intérêt certain. Il est en rez-de-chaussée donc les fauteuils roulants sont les bienvenus.

LES ATELIERS B 9 RUE LOUIS DAVID 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Dhuys Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesyeuxdelsa.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lyeparis/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lyeofficiel »}, {« type »: « email », « value »: « elsa@lesyeuxdelsa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672288650 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:30:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Bijoux Ateliers Concerts

LYE PARIS