LES ATELIERS AU JARDIN DE BRIACE Château de Briacé Le Landreau, vendredi 24 mai 2024.

LES ATELIERS AU JARDIN DE BRIACE Château de Briacé Le Landreau Loire-Atlantique

Un jardin fleuri réussi Ne manquez pas cette opportunité de célébrer l’arrivée du printemps dans un cadre éducatif et convivial.

Pour accueillir le printemps de la meilleure manière qui soit, dès le mois d’avril, les élèves en formation horticole du lycée Briacé vous invitent à les rejoindre sur leur exploitation pédagogique. Ils vous proposeront des animations thématiques gratuites sur le fleurissement des jardins et les cultures potagères.

Ces rencontres, ouvertes à tous, offriront des échanges riches entre les futurs professionnels et les jardiniers occasionnels ou passionnés !

Pour en savoir plus, consultez le site internet du lycée ou suivez les pages Facebook du lycée et des Serres Briacé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:00:00

fin : 2024-05-24 16:00:00

Château de Briacé Briacé

Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement LES ATELIERS AU JARDIN DE BRIACE Le Landreau a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire