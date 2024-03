Les Ateliers Archi Ludiques CAUE du Loiret Orléans, mercredi 10 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-12T14:30:00+02:00 – 2024-06-12T16:30:00+02:00

Les Ateliers Archi Ludiques du CAUE du Loiret

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le CAUE du Loiret (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) intervient auprès des enfants afin de les éveiller à leur cadre de vie et à son évolution.

Les ateliers Archi Ludiques sont des ateliers d’initiation à l’architecture, à la ville et au paysage pour les enfants de 8 à 11 ans. Pensés autour d’une approche sensible, ils incitent les enfants à créer, imaginer et manipuler (constructions, maquettes, dessins). Chaque atelier éveille les enfants à la composition de l’espace et à la compréhension de leur environnement architectural et paysager.

Ces ateliers se dérouleront les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 dans les locaux du CAUE du Loiret. Ils sont encadrés par les membres de l’équipe.

Au programme du premier semestre 2024 : 3 ateliers au choix pour découvrir l’architecture de façon ludique et amusante.

□ IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARCHITECTURE – Mercredi 10 avril 2024 : découvrir l’architecture, réfléchir à la construction et aux proportions d’un bâtiment en un temps imparti et le positionner sur l’échelle de temps. À l’aide de divers matériaux, les enfants s’initient aux principes de l’architecture en reconstituant en maquette un des bâtiments proposés.

□ IMAGINE LA FACADE DE TA MAISON – Mercredi 15 mai 2024 : réfléchir à la composition d’une façade (d’une façade de maison ou d’un immeuble) et à sa place dans la rue. Les enfants s’initient aux principes de l’architecture, créent la façade de leur rêve et l’emportent chez eux !

□ MA VILLE IDÉALE – Mercredi 12 juin 2024 : réfléchir à la composition d’une ville, à sa forme, à son paysage et aux circulations. Les enfants découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement d’une ville

Informations pratiques :

Places limitées. Sur inscription. Participation aux frais : 6€ par atelier et par enfant.

Les règlements se font par chèque à l’ordre du CAUE du Loiret ou par virement. L’inscription est validée après réception du règlement. Un mail de confirmation sera adressé pour valider l’inscription définitive. Le coût des ateliers vaut pour participation aux frais engagés par le CAUE.

Lieu des ateliers : CAUE du Loiret – 36 quai du Châtelet 45000 Orléans

