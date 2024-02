LES ATELIERS AGROÉCOLOGIQUES Montpellier, dimanche 24 mars 2024.

Les ateliers agroécologiques ont pour objectif de vous transmettre différentes connaissances et techniques en lien avec le jardinage. Les ateliers durent entre 1h00 et 1h30 et abordent des sujets variés comme la préparation d’une planche de culture, l’agriculture syntropique, la découverte de l’apiculture, la planification et rotation des cultures etc.

Au programme:

3 février, 14h30-16h Du sol à la plante, le règne végétal un cours théorique pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des plantes (physiologie, photosynthèse, cycle de l’azote) !

7 février, 14h30-16h Les besoins des plantes un cours théorique pour apprendre à satisfaire les besoins des plantes (biofertilisants, purins, vermicompost) !

7 février, 16h-17h Réaliser sa couche chaude

14 février, 14h30-16h Fertilité du sol et bilan humique

24 février, 14h30-16h Les itinéraires techniques au jardin un cours pratique pour apprendre les différents itinéraires techniques que nous utilisons en permaculture et agroécologie (lasagnes, engrais verts, compostage de surface)

24 mars, 14h30-16h30 Découverte de l’apiculture à l’Oasis un atelier mêlant théorie et pratique pour découvrir l’apiculture telle que nous l’expérimentons à l’Oasis au sein de notre petit rucher.

Sur réservation EUR.

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 16:30:00

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

