Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges LES ATELIERS ADOLESCENTS Les ateliers manga Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

LES ATELIERS ADOLESCENTS Les ateliers manga Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 17 octobre 2021, Épinal. LES ATELIERS ADOLESCENTS Les ateliers manga

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 17 octobre à 15:00

Le musée propose des ateliers de technique de dessin-manga à destination des adolescents. Les participants profiteront d’une séance de 2h avec un mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess). Chaque atelier abordera un thème précis de l’univers du dessin-manga.

1€/séance, matériel fourni. Sur réservation.

Le musée propose des ateliers de technique de dessin-manga à destination des adolescents. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal