Les Ateliers à Auxey – Travaux en cave Auxey-Duresses, 4 décembre 2021, Auxey-Duresses.

Les Ateliers à Auxey – Travaux en cave Auxey-Duresses

2021-12-04 – 2021-12-04

Auxey-Duresses Côte-d’Or Auxey-Duresses Côte-d’Or

Poussez la porte du Caveau pour vous joindre aux Ateliers à Auxey. Abordons ensemble les différentes facettes de la Vigne et du Vin. Découvrez le vocabulaire et le savoir-faire des vignerons, le tout dans un lieu authentique !

Pas de bancs d’écoliers mais des échanges entre amateurs de vins, où un professionnel vous apportera des connaissances sur le thème abordé.

Enfin, on profitera ensemble d’une dégustation de vins commentée par un professionnel et sélectionnés pour ces nouveaux ateliers!

Thème de la séance :

– Travaux en cave

Entrer au cœur du travail fait en cave : de la réception des raisins à l’habillage, en passant par savoir-faire du vigneron bourguignon. Appréhender le lexique et le vocabulaire des maitres de chais.

https://my.weezevent.com/le-caveau-a-auxey-ateliers-de-degustation-travaux-en-cave

Auxey-Duresses

