Les Ateliers à Auxey – C’est quoi le terroir Auxey-Duresses, 3 décembre 2021, Auxey-Duresses.

Les Ateliers à Auxey – C’est quoi le terroir Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses

2021-12-03 – 2021-12-03 Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous

Auxey-Duresses Côte-d’Or

Poussez la porte du Caveau pour vous joindre aux Ateliers à Auxey.

Abordons ensemble les différentes facettes de la Vigne et du Vin. Pas de bancs d’écoliers mais des outils ludiques pour découvrir le vocabulaire et le savoir-faire des vignerons, le tout dans un lieu authentique !

Enfin, on profitera ensemble d’une dégustation de vins commentée par un professionnel et sélectionnés pour vous !

Thème de la séance :

– C’est quoi le terroir ?

Quitter l’autoroute du soleil pour entrer au cœur de la route des grands crus et comprendre comment est apparue la mosaïque des climats de Bourgogne. Appréhender le vocabulaire et le lexique bourguignon.

https://my.weezevent.com/le-caveau-a-auxey-ateliers-de-degustation-cycle-de-la-vigne

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous Auxey-Duresses

