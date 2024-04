Les Ateliers à Auxey Le Caveau à Auxey Auxey-Duresses, mardi 1 octobre 2024.

Poussez la porte du Caveau et partez à la découverte des différentes facettes de la Vigne et du Vin.

Pas de bancs d’écoliers, mais des outils ludiques pour comprendre le vocabulaire et le savoir-faire des vignerons, le tout dans un lieu authentique !

Pour clôturer ce moment de partage et d’apprentissage accessible à tous, vous profiterez d’une dégustation de vins commentée par un professionnel et sélectionnés pour vous !

Thème de la séance

– C’est quoi le terroir ?

-Cycle de la Vigne

-Travaux en cave

Réservation obligatoire 06.82.54.30.52 .

Début : 2024-10-01 09:30:00

fin : 2025-03-31 17:30:00

Le Caveau à Auxey 1 Rue du Dessous

Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@caveau-auxey.fr

