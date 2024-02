Les Ateliers 11-14 Arles Arles, samedi 23 mars 2024.

Lee Ufan Arles propose une série d’ateliers en après-midi pour les 11-14 ans

Samedi 17.02 La nuit est noire pour que tu puisses rêver

Artiste invité: Djabril Boukhenaïssi



Djabril Boukhenaïssi, artiste résident à Lee Ufan Arles cet hiver, se demande à quoi ressemblerait La nuit étoilée de Vincent Van Gogh si elle était peinte aujourd’hui.



Et si la nuit disparaissait un jour à cause de nos modes de vie? As-tu déjà observé les étoiles? De quoi rêves-tu la nuit? A partir d’une gravure réalisée par l’artiste, les participant.e.s créeront un paysage nocturne onirique grâce à l’usage de l’encre de Chine.



‍Samedi 23.03 La saison des oiseaux‍

L’équinoxe de printemps marque le passage de l’hiver au printemps dans l’hémisphère nord. C’est une fête nationale au Japon appelée Shunbun no hi, pendant laquelle sont célébrés la nature et le vivant. En observant la faune et flore locale qui refont leur apparition au printemps, les enfants mêleront aquarelle et calligraphie pour créer un calendrier et fêter l’arrivée de l’heure d’été.



‍

Samedi 06.04 Haïkus

Dès l’âge de cinq ans, le petit Lee Ufan est initié à la poésie, dont il se passionne durant ses années lycée à Séoul. Devenu artiste, Lee Ufan évoque souvent le voyage dans ses textes. En s’inspirant de ce thème, les participant.e.s s’exercent à saisir l’instant présent dans ce qu’il a de singulier et d’éphémère pour écrire un recueil de poèmes. Selon une structure bien précise, ils s’appuient sur le Kigo, mot de saison et le Kireji, mot de césure, pour révéler, par l’écriture, deux images qui se juxtaposent.



‍



Samedi 25.05 Le temps d’une inspiration

Lee Ufan utilise rarement le médium vidéo dans sa production artistique. Dans l’installation Ciel sous terre, nous pouvons voir le ciel bleu de l’île de Kyushu, filmé en temps réel et cela pendant 7 minutes. Grâce à la technique du stop-motion, les enfants forment une équipe pour évoquer le long parcours de l’artiste. EUR.

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Arles 5 Rue Vernon

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@leeufan-arles.org

