LES ATELIER CRÉATIFS DE SANDRINE Missillac, 1 juin 2022, Missillac. LES ATELIER CRÉATIFS DE SANDRINE Bibliothèque 27 rue du Château Missillac

2022-06-01 14:30:00 – 2022-06-01 15:30:00 Bibliothèque 27 rue du Château

Missillac Loire-Atlantique LES ATELIERS CRÉATIFS DE SANDRINE

“Au fil de l’eau”

Splash ! De l’eau à la trace

Se jeter à l’eau grâce à ses pinceaux Atelier animé par Sandrine Le Meignen intervenante en arts plastiques

Mercredi 1er juin à 14h30

Bibliothèque de Missillac

Pour les enfants à partir de 6 ans / Gratuit, matériel fourni / sur réservation Renseignement et réservation :

Bibliothèque de Missillac 02 40 19 32 31

