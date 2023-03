Partageons l’artisanat ! Les ATElié.e.s, 1 avril 2023, La Rochelle.

Partageons l’artisanat ! 1 et 2 avril Les ATElié.e.s

Venez participer à un atelier pour découvrir un technique artisanale et créative : céramique, teinture végétale, tricot, couture, etc.

L’Association Les ATElié.e.s a pour but d’animer un lieu ouvert à tous autour de l’artisanal et d’un café dans le quartier de Tasdon à La Rochelle. Nous rassemblons un collectif multigénérationnel pour proposer un lieu de pratique artisanale, de rencontres et de convivialité.

Nous organiser des événements et animations pour favoriser la découverte et la pratique de techniques artisanales.

Les ATElié.e.s 53 rue emile normandin La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesateliees.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lesatelie.e.s »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lesatelie.e.s/?hl=fr »}, {« type »: « email », « value »: « lesateliees@ecomail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630084435 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

aquarelle céramique

Anne MONTGERMONT