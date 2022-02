Les astuces de Ginette Hermanville-sur-Mer, 17 janvier 2022, Hermanville-sur-Mer.

Les astuces de Ginette Hermanville-sur-Mer

2022-01-17 18:30:00 – 2022-01-17 20:00:00

Hermanville-sur-Mer Calvados

Se réunir pour fabriquer un produit d’hygiène ou d’entretien, voici un exemple, une astuce de Ginette.

En petit groupe, dans une ambiance conviviale, suivez les conseils de Géraldine et Brigitte et fabriquer vos produits hygiène et bien-être.

Apportez un flacon et une/deux boîtes.

Dès 8ans.

Source : MJC Intercommunale Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer

Se réunir pour fabriquer un produit d’hygiène ou d’entretien, voici un exemple, une astuce de Ginette.

En petit groupe, dans une ambiance conviviale, suivez les conseils de Géraldine et Brigitte et fabriquer vos…

mjcinter.maurine@gmail.com +33 2 31 97 56 78

Se réunir pour fabriquer un produit d’hygiène ou d’entretien, voici un exemple, une astuce de Ginette.

En petit groupe, dans une ambiance conviviale, suivez les conseils de Géraldine et Brigitte et fabriquer vos produits hygiène et bien-être.

Apportez un flacon et une/deux boîtes.

Dès 8ans.

Source : MJC Intercommunale Colleville-Montgomery Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-22 par